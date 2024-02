Od jego śmierci minęły 4 lata. Wspomina go równie znany brat

Rocznica śmierci Pawła Królikowskiego. Jak Rafał Królikowski wspomina brata?

We wtorek, 27 lutego 2024 r. mijają cztery lata od odejścia Pawła Królikowskiego. Z okazji rocznicy śmierci do studia "Pytanie na śniadanie" w TVP2 zaproszono jego młodszego o pięć lat brata Rafała Królikowskiego. Podzielił się on z Mateuszem Szymkowiakiem i widzami programu kilkoma refleksjami na temat członka rodziny, z którym łączyła go – jak panowie wielokrotnie zapewniali – szczególna więź.