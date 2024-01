Widzowie w końcu się doczekali. Lubiany serial powraca z nowym sezonem

"Policjanci z sąsiedztwa": premiera piątego sezonu

Widzowie znów będą mogli zajrzeć do świata prawdziwych policjantów, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego. W piątej odsłonie pojawi się wiele nowości. Ekipa programu wybierze się na Podlasie, do Moniek, gdzie pozna dwóch nowych policjantów: Konrada i Łukasza, emanujących niezwykle pozytywną energią. Za to w Kutnie, w województwie łódzkim, telewidzowie poznają trzyosobowy patrol w składzie: Damian, Marcin oraz Negat, pies policyjny.