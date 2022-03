"Policjanci z sąsiedztwa" znowu w akcji. Tym razem ratowali kobietę na dachu

Jakie cechy powinien posiadać policjant? Z jakimi wyzwaniami na co dzień mierzą się funkcjonariusze prewencji? To nurtujące pytania, na które odpowiedzi Telewizja WP chce uzyskać przez pryzmat służby policjantów z nieco mniejszych miejscowości: Sieradza, Nowego Tomyśla i Oleśnicy. Co zaskakujące, dzieje się tam niemal równie dużo, co w miastach wojewódzkich.