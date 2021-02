Paweł z "Rolnika" idzie do kolejnego show TVP. Ale nie sam

"Podobno nic tak nie zbliża jak taniec. Jeśli jeszcze nie wiecie, to razem z Martą Paszkin zostaliśmy zaproszeni do udziału w 3. edycji 'Dance, dance, dance'. Oboje uwielbiamy tańczyć, jesteśmy otwarci na świat, ludzi i nowe wyzwania, dlatego nie zastanawialiśmy się długo" - napisał Paweł na swoim instagramowym profilu.

Marta i Paweł to jedyna para z siódmej edycji "Rolnik szuka żony", której historia zakończyła się szczęśliwie. Choć od zakończenia programu minęły miesiące, oni wciąż są w sobie bezkrytycznie zakochani. Nie przeszkadza im nawet dzieląca ich na co dzień odległość (Marta mieszka w Warszawie, a Paweł w Piasecznej w woj. dolnośląskim). Co ciekawe, w ostatnim czasie nawet i ta przeszkoda stała się mniej dokuczliwa. Wszystko dlatego, że rolnik na pewien czas przeprowadził się do stolicy. Właśnie ze względu na treningi do show.