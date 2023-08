Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się fotkami z nową partnerką. Tak bawili się na weselu

- Stanęło na tym, że to ja miałem się do Marty przeprowadzić. Ale później do niej zadzwoniłem i powiedziałem, że nie czuję tego miasta. Chciałem, abyśmy poszukali jakiegoś innego rozwiązania, spotkali się pośrodku, nie chciałem rozwodu, nie proponowałem również przyjaźni, to Marta stanowczo oznajmiła, że skoro nie przyjadę, to ona chce rozwodu. Wtedy to się skończyło - wyjawił Patryk w dodatkowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia".