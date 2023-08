Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęła decyzję. Nie chce więcej dzieci

Marta Podbioł odpowiedziała też na pytanie internautki, czy chciałaby, aby jej syn zyskał rodzeństwo. Stanowczo zaprzeczyła. "Nie! Ciąża to był koszmar... Nie wiem, co kobiety widzą w tym stanie, nazywając go błogosławionym. Ja się czułam fizycznie i psychicznie na skraju wytrzymałości" - wyjaśniła.