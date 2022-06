Oszust z Tindera ma stanąć przed sądem. Są nowe doniesienia

Cecille Fjellhoy podkreśla w rozmowie z "Page Six", że choć Simon stał się bohaterem memów, chciał odcinać kupony od popularności, to jest niebezpiecznym oszustem, który powinien zostać postawiony przed sądem. - Chcemy, żeby ludzie traktowali go poważnie i nie nabijali się ze sprawy, bo on będzie oszukiwał do końca swoich dni. Chcemy być bezpieczne, a on musi znaleźć się w więzieniu - komentuje.