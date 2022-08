Oj, zabolało. TVP Info o skeczu Neo-Nówki. "Może chcą, żeby ich ktoś zamknął?"

Mimo że od głośnego występu minął ponad tydzień, kabaret Neo-Nówka nadal znajduje się w centrum zainteresowania mediów i internatów. Przypomnijmy, że chodzi o uaktualnioną wersję ich klasycznego skeczu. To właśnie z niego pochodzi zdanie "Najbardziej to się boisz gejów, a nie przeszkadza ci, że rząd cię r... codziennie", które rozgrzało internet do czerwoności.