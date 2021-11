"Odżywiała się tabletkami". Ostre komentarze o prezenterce "Wiadomości" TVP

- Była obowiązkowa i zdyscyplinowana. Twardo stąpała po ziemi, niezbyt interesowała się muzyką, ale chciała dobrze wykonywać swoją pracę. (...) Edyta nie sprawiała wrażenia, że to ją interesuje [polityka - przyp. red.]. Może dlatego, gdy dziś czasem oglądam "Wiadomości", to widzę dziewczynę, którą przecież kiedyś znałam, ale której teraz nie poznaję. Dzisiejsza TVP to groteska, a "Wiadomości" prezentują jakiś świat równoległy - przyznaje Halber.