Kurski zachwycał się ekipą "Wiadomości". Z ust dziennikarki naprawdę padły te słowa

Tak było chociażby podczas pamiętnej wizyty Jacka Kurskiego u Danuty Holeckiej. W niedzielę 5 września to samo działo się w Opolu, gdzie z kamerą "Wiadomości" zjawiła się Edyta Lewandowska. Prezenterka podsuwała prezesowi kolejne zagadnienia, co pozwalało przedstawiać widzom sukcesy TVP i zaprosić do oglądania koncertów, wydarzeń sportowych czy programów związanych z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego.