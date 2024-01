Odrzuciła propozycję nie do odrzucenia. Żałuje tego do dziś

Na początku liczyła, że uda jej się zrobić karierę filmową. Do momentu angażu w "Klanie", z którym związana jest od ponad 25 lat, zagrała jednak tylko w siedmiu produkcjach, i były to raczej mniejsze role. Okazało się, że była to zaplanowana strategia, w której palce maczała właśnie Śląska. To ona odradzała jej udział w produkcjach, które miały szansę zyskać popularność i uznanie wśród masowej widowni.