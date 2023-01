Barbara Bursztynowicz skomentowała absurdalny pomysł twórców "Klanu". "To jakaś bzdura"

- Pomyślałam sobie, że to jakaś bzdura i że to chyba oznacza koniec "Klanu". Byłam przekonana, że żaden widz w to nie uwierzy - mówiła śmiejąc się aktorka. - Z kolei mój mąż stwierdził, że to sprytny pomysł scenarzystów, za sprawą którego ci, którzy zapomnieli o istnieniu tego serialu, przypomną sobie o nim. I miał rację! To był taki absurd, że wszyscy się tym zainteresowali.