"Jakby coś walnęło!". Z tej sceny w "Klanie" śmieje się cały internet

"Klan" wystartował 22 września 1997 r. i liczy już ponad 4030 odcinków, co czyni go najdłuższym polskim serialem. W tym czasie przez plan tasiemca przewinęły się tabuny aktorów, niektórzy stworzyli najbardziej rozpoznawalne kreacje, inni dorastali na oczach widzów, a jeszcze dla innych były to ostatnie role w karierze.