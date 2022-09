Barbara Bursztynowicz z "Klanu" żali się na swoją postać: "Czekam, aż coś zrobi"

- 26 lat "Klanu" i mojej z nim przygody można porównać do małżeństwa, które przeżyło ze sobą ponad ćwierć wieku. To naprawdę duża sztuka. Uczymy się od siebie bardzo dużo, nawzajem pomagamy. To czas spędzony razem z tej bardzo pozytywnej strony - powiedziała.