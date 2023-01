Agnieszka Kaczorowska mówi o swoich upadkach. Mąż nie wytrzymał pod jej wpisem

"Doświadczyłam w życiu ogrom hejtu. Nadal doświadczam. Gdybym bazowała swoje poczucie własnej wartości, pewność siebie, a nawet sens swojego życia na tym, co myślą lub piszą o mnie jacyś tam ludzie, to nie wiem, czy nadal chciałoby mi się żyć" - napisała Kaczorowska, która swego czasu wywołała burzę wpisem o "modzie na brzydocie". A ostatnio stała się pośmiewiskiem, gdy stwierdziła, że nie ochrzciła swoich dzieci, bo to "zamyka czakry".