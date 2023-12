"Klan" idzie w odstawkę? W TVP podjęto decyzję

Nowością jest to, że "Klan" nie powróci na antenę zaraz po świętach. - W środę 27 grudnia w czasie "Klanu" będzie stary "Ojciec Mateusz", kolejnego dnia "Komisarz Alex", a w piątek znowu "Ojciec Mateusz". W TVP stwierdzono, że po świętach dużo osób ma wolne przed Nowym Rokiem. Według szefostwa, więcej ludzi - aniżeli do "Klanu" - zasiądzie w tym czasie przed telewizory do zagadek kryminalnych, jakie są w tamtych serialach, bo tam każdy odcinek to inna zagadka. To opcja czysto marketingowa - zdradził informator z Woronicza.