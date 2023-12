Nieoficjalnie: Beata Tadla ma wrócić do TVP

W telewizji Tadla debiutowała na antenie TV Puls, skąd w sierpniu 2004 roku trafiła do TVN Style, gdzie przez dwa lata prowadziła program "Klub młodej mamy". W międzyczasie zaczęła też współpracować ze stacją TVN24, gdzie po przygotowywaniu reportażu do programu "Dzień na żywo" została jego prowadzącą. Od października 2007 roku do kwietnia 2012 roku współprowadziła weekendowe wydania "Faktów" w TVN, skąd trafiła do "Wiadomości" TVP.