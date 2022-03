Beata Tadla znowu traci pracę. Mówi, że to jej decyzja

Beata Tadla zajmuje się dziennikarstwem od 1991 r. Pracowała m.in. w Radiu Legnica, Radiu Eska, Super FM i Radiu Plus. W 2004 r. dołączyła do zespołu TVN Style, a wkrótce zaczęła prowadzić "Fakty" i "Fakty po południu" w TVN. Ze stacją pożegnała się w 2012 r. i od razu przeszła do Telewizji Polskiej. Pracowała tam do 2016 r. m.in. jako prezenterka "Wiadomości".