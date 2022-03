Syn Beaty Tadli jedzie do Lwowa. Dziennikarka prosi o pomoc

Wykorzystuje np. swoje zasięgi w mediach społecznościowych, by zebrać jak najwięcej niezbędnych przedmiotów, która jej syn ma zawieźć do Lwowa. Tadla zaapelowała o przekazanie sprzętu medycznego (wózki inwalidzkie, kule, ortezy), bielizny, ładowarek do telefonów, powebanków, jedzenia z długim terminem przydatności do spożycia itp.