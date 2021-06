Natalia Zastępa: Wybrałam, w którą stronę chcę iść

Myślę, że bez show nie wydałabym płyty w wieku 19 lat. Ale najtrudniejsze mnie czekało po jego zakończeniu. Musiałam wybrać, w którą stronę chcę iść, o czym chcę śpiewać i jak to robić. W "The Voice" dostawałam najczęściej do zaśpiewania poruszające ballady i zaczęłam się z tym kojarzyć. A to nie do końca była moja bajka.