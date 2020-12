Krystian Ochman odrzucił ofertę Kurskiego? TVP zabiera głos

W mediach pojawiła się informacja o tym, że zwycięzca "The Voice of Poland" odrzucił ofertę zagrania podczas sylwestra w TVP. Stacja skontaktowała się z nami, by zabrać głos w tej sprawie.

Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji programu "The Voice of Poland". Jego styl, w którym łączy klasycznie wykształcony głos z popularnymi piosenkami, zachwycił widzów, którzy oddali na niego swojego głosy. W nagrodę otrzymał kontrakt płytowy Universal Music Polska, voucher na biżuterię o wartości 5 tys. zł i czek na 50 tys. zł. Zwycięzcy programu dostają też zazwyczaj oferty występów od Telewizji Polskiej.

W mediach, w tym w Wirtualnej Polsce, pojawiła się informacja o tym, że Krystian Ochman odmówił występu w TVP podczas sylwestra.

Po publikacji Telewizja Polska skontaktowała się z naszą redakcją, by zabrać głos w tej sprawie.

"Informacje zawarte w artykule są absolutnie nieprawdziwe, pan Krystian Ochman nie dostał takiej propozycji" – czytamy w krótkim mailu.

Ta wiadomość jest to tyle zaskakująca, że większość zwycięzców "The Voice of Poland" występowało podczas organizowanego przez Telewizję Polską sylwestra.

Co z Ochmanem? Czekamy na dalsze informacje. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie zobaczymy go podczas sylwestrowej nocy w TVP.