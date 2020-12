TVP wejdzie w nowy rok z przytupem. Wracają programy, które oglądały miliony

"Zenek", pierwsza pełnometrażowa fabuła wyprodukowana przez TVP, nie miała szczęścia. Film trafił do kin 14 lutego, a niespełna miesiąc później wszystkie sale kinowe zostały zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Do 12 marca na "Zenka" sprzedano 504 tys. biletów.

Dzień później, w sobotę 2 stycznia, na antenę powróci muzyczne show "The Voice Senior". Będzie to druga edycja programu, który jest kolejną, po "The Voice of Poland" i "The Voice Kids", inkarnacją popularnego formatu z udziałem śpiewających amatorów. Pierwszy polski "The Voice Senior" był emitowany w grudniu 2019 r. i miał średnią oglądalność na poziomie 2,9 mln widzów.