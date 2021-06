Michał Szpak żegna się z "The Voice of Poland"? TVP znalazła już jego następcę

Wygląda na to, że w programach rozrywkowych TVP szykują się spore zmiany. Stacja ma problem z artystami, którzy wyrażają swoje poglądy i sprzeciwiają się polityce rządu. Po udziale w ubiegłorocznych manifestacjach pod domem Jarosława Kaczyńskiego z programem "The Voice of Poland" ma pożegnać się Michał Szpak.