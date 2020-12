Szpak wszystko zaplanował. Nie wszyscy widzowie to dostrzegli

Przypomnijmy, że na podobny gest zdecydowała się Urszula Dudziak podczas finału 11. edycji "The Voice of Poland". Piosenkarka zaryzykowała i podczas nadawania programu na żywo umieściła znak błyskawicy na swoim stroju. Był to nie lada wyczyn, bowiem muzyczne show to flagowa produkcja TVP2.