TVP oddała hołd Krawczykowi. Niesmaczny komentarz Kammela

Tymczasem Tomasz Kammel postanowił z opolskiej sceny zaapelować o pogodzenie się najbliższych artysty, przyznając, że sam Krawczyk mówił o tym, że jedyne co mu w życiu nie wyszło to ojcostwo. Prezenter TVP uznał, że "są tacy, którzy chcieliby zburzyć pomnik artysty". Opinia ta była na tyle niesmaczna, że przed kamerami pojawiała się Ewa Krawczyk, nie wiadomo za to, czy TVP zaprosiła na koncert Krzysztofa juniora, ale potwierdzono jego brak w Opolu. Cel tego wydarzenia był rozrywkowy i do tego powinna ograniczyć się narracja.