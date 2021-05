TVP organizuje koncert na cześć Krawczyka. Zapowiada liczne atrakcje

Krzysztof Krawczyk uznawany jest za niekwestionowaną ikonę polskiej muzyki. Absolutnie nikogo to nie dziwi. Urodził się w 1946 roku i już od najmłodszych lat wykazywał talent muzyczny. Sam nauczył się grać na gitarze, a w szkole uczęszczał na lekcje śpiewu. Gdy miał 17 lat, zmarł jego ojciec. Wtedy to Krawczyk musiał podjąć decyzję o przeniesieniu się do szkoły wieczorowej i zdaniu matury właśnie tam. W tamtym momencie był jedynym żywicielem rodziny. To był również czas, w którym Krawczyk, wraz z trzema kolegami, założył zespół Trubadurzy.