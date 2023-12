Najpierw serialowy hit, teraz popularne reality show. Będzie ciąg dalszy

Możemy spodziewać się go dopiero w 2025 r., a więc po oficjalnej premierze drugiej odsłony serialu. Możliwe więc, że konkurencje, w których rywalizować będą uczestnicy reality show, ponownie nawiążą do Netfliksowego hitu. Castingi do programu ruszyły, jeszcze zanim oficjalnie platforma potwierdziła informację o kontynuacji.