"Squid Game". Widzowie wariują na punkcie hitu Netfliksa. Wiemy czemu

Ale nie oszukujmy się. To, co przyciągało do "Igrzysk śmierci", to właśnie ta sama mordercza gra – egzystencjalny dramat, gdy broniąc własnego życia, jesteśmy zmuszeni zabijać innych, zarówno wrogów, jak i przyjaciół. Tym samym horrorem straszyła wcześniejsza japońska manga "Battle Royale", w której polowali na siebie licealiści. Z rozkazu rządu, który w ten sposób chciał stłumić niepokoje społeczne związane z galopującym dziesięcioprocentowym (!) bezrobociem.