"Squid Game: Wyzwanie". Hit Netfliksa jako reality show. Wyzyskowe i cyniczne badziewie

Sprawę pogarsza fakt, że w "Squid Game: Wyzwanie" nie ma żadnej stawki, więc ogląda się go raczej bezstresowo, na zasadzie: "ciekawe, czy dobrze odwzorują tę lub tamtą grę z serialu". Producenci postanowili załatać tę lukę poprzez… emocjonalny szantaż i manipulacje. Związane to jest przede wszystkim z graczami. Od samego początku odmalowują jednego z nich jako głównego antagonistę. Zadanie mieli też łatwe, bo gdy słyszy się od młodego byczka "mądrości", że "współczucie to słabość", to trudno nie nabrać negatywnego stosunku do kogoś takiego. Netflix łopatologicznie wmawia nam: "Tak, tego gościa powinniście nie lubić, życzcie mu, by odpadł".