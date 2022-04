"Minx" to perełka. Pokazali kulisy branży erotycznej

"Minx" mistrzowsko odmalowuje wszystko to, co działo się na San Fernando Valley w Los Angeles, która była wylęgarnią biznesów z branży erotycznej. Doszło do tego, że tak jak boom na nowe technologie doprowadził do powstania Doliny Krzemowej, tak potężne zainteresowanie erotyką doprowadziło do powstania Doliny Pornografii – Porn Valley albo San Pornado Valley - jak mówiono.