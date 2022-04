Jedni piszą o "melinie", inni o wielkim sukcesie. "Odwilż" tak czy siak robi furorę w Europie

Naszą główną bohaterką jest Katarzyna Zawieja, grana przez przyciągającą przed ekrany Katarzynę Wajdę. Od razu trzeba podziękować reżyserowi tego projektu – Xaweremu Żuławskiemu – za to, że dał Wajdzie tę rolę i pozwolił widzom na to, by mogli nacieszyć się jej aktorstwem, o którym w ostatnich latach niestety można było zapomnieć. Wajda sprawdza się na ekranie świetnie i to w dużej mierze dla niej ogląda się ten serial.