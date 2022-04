"Tokyo Vice". Yakuza i dziennikarze tresowani jak zwierzęta. To trzeba zobaczyć

Jednak największym problemem jest Ansel Elgort wcielający się w Adelsteina. Aktor znany z "Baby Drivera" i "West Side Story" zupełnie nie nadawał się do tej roli – nie dość, że nie jest szczególnie ekspresyjny, to jeszcze na swoje nieszczęście twórcy przedstawiają go jako "białego zbawcę", bo to oczywiście on jest najbardziej dociekliwy, by odkryć, jak głęboko sięgają macki yakuzy. Trudno nie myśleć o nim jako najmniej ciekawym elemencie produkcji.