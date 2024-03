"Milionerzy": Uczestnik szedł jak burza. Aż do pytania o rekina w Bałtyku

W 715. odcinku programu "Milionerzy" uczestnikiem, który zasiadł naprzeciwko Huberta Urbańskiego i postanowił zagrać o milion złotych, był Wojciech Klich z Wrocławia, kiedyś skrzypek, dziś dziennikarz. - Edukację odebrałem muzyczną, oczywiście grałem na skrzypcach do końca liceum, a potem stwierdziłem, że to jednak nie jest moja ścieżka i wybrałem dziennikarstwo, głównie sportowe, piłka nożna. Co ciekawe, najbardziej boję się sportowych pytań, bo to takie podwyższonego ryzyka - powiedział uczestnik na wstępie. Na widowni wspierali go żona Agata i przyjaciel Rafał.