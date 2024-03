"Milionerzy". Pytanie za 250 tys. zł. Postawił na Hitlera przy pytaniu o Piłsudskim

Żaboklicki to poeta, tłumacz z języków klasycznych i dramatopisarz. Pracuje też jako fotograf na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, jest mężem, ma dwóch synów. Gdy zapytano go o to, na co przeznaczy wygrane pieniądze, odpowiedział krótko: "Na bezpieczeństwo, wygodę i przyjemności". Można też zakładać, że gdy wyda kolejny tomik poezji, to będzie on cieszył się niemałym zainteresowaniem.