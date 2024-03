"Milionerzy". Padło ostatnie pytanie. Zawodnik wygrał milion

Pytanie za 500 tys. zł było niełatwe. "W którym państwie pasażerska komunikacja kolejowa jest najsłabiej rozwinięta? A: w Chinach, B: w Kolumbii, C: na Węgrzech, D: w Indiach" - brzmiało. Niesamowite jest to, że choć gracz miał jeszcze do dyspozycji dwa koła ratunkowe, to jednak wolał postawić na strzał. Ryzyko się opłaciło, bo zaznaczył poprawną odpowiedź B.