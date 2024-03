"Milionerzy": wojna o saletrę. To pytanie zgubiło uczestnika

W czwartkowym wydaniu "Milionerów" grę kontynuował Piotr Szczechula, który w ostatnim wydaniu teleturnieju zatrzymał się na kwocie 2 tys. zł i dwoma kołami rabunkowymi "pół na pół" i telefonem do przyjaciela. Pierwsze pytanie, z którym zmierzył się po przerwie, dotyczyło słodkiego smaku i tego, kto go nie rozróżnia: A) ludzie, B) króliki, C) psy czy D) koty.