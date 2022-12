Michał Żurawski żegna się z "Krukiem". "W końcu trzeba powiedzieć: dosyć"

Ale znowu, bardziej poważnie, to jasne, że te ojcowskie sceny jakoś poruszały mnie od środka. Pewnie gdybym nie miał dzieci, podszedłbym do tego zupełnie inaczej. To naturalna kolej rzeczy – kiedy masz do zagrania takie sceny, od razu włącza ci się pamięć mięśni. Moje ojcowskie doświadczenie sporo ułatwia, ale czy je jakoś szczególnie wykorzystuję? Jeśli tak, to raczej nieświadomie. To moje ciało mówi mi, co mam robić, jak powinienem zachowywać.