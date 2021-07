Michał Żurawski: Świat nie jest czarno-biały

I szuka pomocy. A że nie jest gościem, który poszedłby do psychiatry, szuka jej u szeptuchy. To ona staje się jego duchowym przewodnikiem. Bo wbrew temu, co mówią stereotypy, nie para się magią czy wypędzaniem diabła, ale uzdrawianiem, ziołolecznictwem i swojego rodzaju ludową psychologią. W to, co robi, wchodzi kwestia duchowości i wiary. Szeptucha po prostu widzi i czuje więcej niż zwykli zjadacze chleba.