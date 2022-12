Magdalena Koleśnik: byłam sfrustrowana graniem upiększaczy. Rola w "Kruku" to totalny krok naprzód

Magdalena Koleśnik: Każda rola jest wyzwaniem. W tym przypadku trudnością było eksplorowanie mrocznej strony człowieka. Siłą rzeczy musiałam się zanurzyć w tym mroku. Nawet moje ciało było oszukiwane, że to, co się dzieje dotyczy jego, że to wszystko dzieje się na jego długościach i szerokościach. Z fizycznego punktu widzenia nie należało to do najprzyjemniejszych rzeczy, z psychicznego pewnie również. Natomiast była to podróż, w którą chciałam wyruszyć. Nie chcę pomijać mrocznych, trudnych wątków, które dotyczą i życia, i mojego zawodu.