Tomasz Włosok: pracowaliśmy nad "Krukiem" sześć lat. W tym czasie zmieniło się wszystko

Tomasz Włosok: Tych sześć lat to był dla mnie niezwykły czas. I jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza z produkcji. Mam do niej wielki sentyment, zwłaszcza kiedy patrzę na nią przez pryzmat drogi, jaką przeszedłem, przez to, jak się w tym czasie zmieniłem: co miałem wtedy w głowie, a co mam teraz. To naprawdę niesamowita podróż.