Michał Wiśniewski o polsko-ukraińskiej aferze na Eurowizji 2022. "Lanie miodu na serce propagandzie rosyjskiej"

- Jeżeli chodzi o to głosowanie jury ukraińskiego, to chciałbym powiedzieć w ten sposób: to jest lanie miodu na serce propagandzie rosyjskiej. (...) Publiczność z Ukrainy dała nam 12 punktów. To podkreślajmy. Ludzie odwdzięczyli się nam, bez względu na piosenkę. Nie ma sensu bić piany, bo trzeba się wspierać w takich sytuacjach i na pewno wszystkie te memy są mega niesprawiedliwe. Nie dajmy się zwariować - podkreślił.