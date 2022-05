Eurowizja 2022. Wiśniewski komentuje "aferę" z punktacją Ochmana. "Nie bądźmy malkontentami"

- Czuję oczywiście wielki zawód, bo liczyłem, że jury ukraińskie doceni Krystiana bardziej, bo sobie absolutnie na to zasłużył. Ale nie ma co się skarżyć i obrażać. Wolę to zostawić bez komentarza, nie idźmy w negatywną stronę, nie bądźmy malkontentami, pamiętajmy, że sami Ukraińcy dali nam 12 punktów. Ja dwukrotnie od Ukrainy dostawałem z zespołem po 10 punktów, bo wtedy 12 zawsze szło do Rosji - punktował w rozmowie z tabloidem.