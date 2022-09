Miażdżąca opinia o Marcie Kielczyk. Dopiero zaczęła pracę w "Wiadomościach" TVP

Telewizja, Opole i językowe wpadki

Od lat jej głównym miejscem pracy jest telewizja. Wystartowała w konkursie na prezenterów i prezenterki telewizyjne. Wygrała go. Nie było łatwo: rywalizowała z aż trzema tysiącami osób. Ale przez kolejne etapy przechodziła jak burza: praktyka radiowa wyraźnie jej w tym pomagała. Na koniec były próby przed kamerą. Kielczyk wspomina to anegdotycznie w rozmowie z Guzek: - Reżyser, który odpowiadał za realizację zapytał na koniec: w której telewizji wcześniej pracowałam, bo widać, że mam doświadczenie! No cóż, a ja wtedy pierwszy raz w życiu czytałam z promptera! To był komplement na miarę sukcesu i tak też się stało. To był przełom, owszem. Otwarcie wymarzonych drzwi.