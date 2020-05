Nigdy nie będzie mamą. "Nie czuję instynktu, nie lubię dzieci"

- Przede wszystkim chciałabym postąpić w zgodzie ze sobą. Bo co mi z tego, że będę miała męża, dziecko i będę starała się robić tak, by jemu było dobrze, jak ja sama będę w głębi duszy nieszczęśliwa. To się mija z celem. Nigdy nie mów nigdy, ale od zawsze wiedziałam, że dzieci nie są dla mnie. Moje rówieśniczki są zakochane w dzieciach, chcą je mieć, a mi nawet nie przeszło to przez myśl. (...) W społeczeństwie kobieta jest przygotowywana do roli matki. Mnie to zastanawiało i pytałam "dlaczego?". Nie czuję instynktu, nie lubię dzieci. Lubię dziecko tylko przez dwie godziny, potem jest dla mnie zbyt męczące, by spędzać z nim czas - powiedziała w rozmowie z serwisem party.pl.