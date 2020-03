"Hotel Paradise": gdzieś już widzieliśmy tych uczestników. O przypadku nie ma mowy

Nie są amatorami. Nie peszą ich kamery. Doskonale wiedzą, jak działa telewizja. Uczestnicy "Hotelu Paradise" to tak naprawdę telewizyjni wyjadacze, dla których przygoda ze szklanym ekranem nie zaczęła się dopiero w reality-show TVN7. Ich przeszłość bywa zaskakująca.

" Hotel Paradise " to niewątpliwie hit wiosennej ramówki TVN7. Widzowie z zapartym tchem śledzą miłosne poczynania śmiałków, którzy zdecydowali się poszukać uczucia w luksusowej willi na Bali. Ci, którzy namiętnie oglądają telewizję, z pewnością zorientowali się, że twarze uczestników mogą wydać się znajome. Mogli odnieść wrażenie, że gdzieś już je widzieli. I wcale nie jest to błędne spostrzeżenie.

Nie są to jednak żadni popularni aktorzy, lecz nad wyraz aktywni uczestnicy innych telewizyjnych, filmowych czy internetowych produkcji, którym występy przed kamerami najwidoczniej bardzo przypadły do gustu.

Wszystkich bohaterów "Hotelu Paradise" łączy przede wszystkim zamiłowanie do siłowni i obsesyjna potrzeba dbania o swoje ciało. To, że casting wygrały osoby, które wyglądają jak żywcem wyjęte z wybiegów, nikogo nie dziwi. Wciąż jednak czujemy się "oszukani", gdy w takich programach jak reality-show TVN7 czy w polsatowskim "Love Island" występują osoby, które nie są anonimowe w show-biznesie.

- Nie ukrywam, że jest to okładka, która symbolizuje moją ciężką pracę, jaką włożyłam w realizację swoich celów przez ostatnie dwa lata. Ale tak naprawdę jest to dopiero początek... Pamiętajcie, że marzenia się spełniają, a wszystko można osiągnąć determinacją i pozytywnym nastawieniem - mówiła w 2018 r.

Jeśli przyjrzymy się jej CV, dowiemy się, że w 2018 r. Sandra występowała w serialu TVP2 "Barwy szczęścia. Co prawda, nie były to pierwszoplanowe role (zagrała modelkę i hostessę), ale z pewnością pozwoliło jej to oswoić się z pracą przed kamerą. Ale to wciąż nie wszystko.