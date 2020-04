"Hotel Paradise" okazał się hitem: drugi sezon trafi na antenę jesienią

Szefowa stacji TVN7 powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl: - " Hotel Paradise " to niekwestionowany sukces Siódemki! Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników - w paśmie nadawania w grupie komercyjnej awansowaliśmy do wielkiej czwórki. Cieszy nas dotarcie do młodszego widza, pod kątem którego budowaliśmy tegoroczną strategię programową i umacnianie się naszej stałej widowni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów formatu przygotowaliśmy dla nich niespodzianki, już w najbliższy piątek odcinek specjalny "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise" - o czym jest program?

Zasady z pozoru są proste - mieszkańcy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby osiągnąć swój cel, uwodzą, zawierają sojusze i prowadzą wyrafinowaną grę. Co tydzień w "Hotelu Paradise" będą pojawiać się nowi mieszkańcy.

Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie - co pomoże im zostać na Bali jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału? Ile z maksymalnej puli 100 tys. złotych uda się wygrać finalistom? Czy pieniądze trafią do obojga czy tylko do jednego z nich? Tego widzowie i sami uczestnicy dowiedzą się dopiero w ostatnim odcinku, kiedy przyjdzie im sprawdzić lojalność swojego partnera.