Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydała dziwne oświadczenie

"To jest chore, co się działo pod postami Magdy. Ludzie chyba już nie mają swojego życia. To jest bardzo smutne" - napisał ktoś inny. O co chodzi? Otóż na Instagramie uczestniczki pojawiło się wiele komentarzy od wścibskich widzów, którzy naciskali na nią, aby powiedziała coś więcej na temat rozstania z mężem.