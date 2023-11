Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" liczyła, że zostaną z Marcinem razem. "Wykorzystał mnie"

Małżeństwo Kingi i Marcina stanowiło najbardziej burzliwą relację w ostatnim sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Schody zaczęły się już na ślubie, gdy pan młody rzucił niewybrednym komentarzem na temat wyglądu przyszłej żony. Jeszcze ciekawiej zrobiło się w podróży poślubnej, podczas której dochodziło do licznych spięć i awantury o wyrzucenie butelki wody, przez co Marcin definitywnie nastawił się negatywnie do Kingi.