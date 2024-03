Marta z "Rolnik szuka żony" niedawno urodziła. Już wyrwała się z domu

Rolnik by udowodnić, jak bardzo Marta jest dla niego ważna, postanowił odprawić z kwitkiem pozostałe dwie kandydatki do zdobycia jego serca. Jego starania zakończyły się powodzeniem. Paweł i Marta opuścili program jako para. Początki związku nie były jednak łatwe. Przyszłe małżeństwo zmuszone było utrzymywać ze sobą kontakt na odległość. Co weekend, aby spędzić choć odrobinę czasu wspólnie, jedno z nich musiało pokonać aż 500 km.