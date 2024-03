Marta Manowska zapowiedziała nowy odcinek "Rolnik szuka żony". Poznamy nowych uczestników

"Rolnik szuka żony" to nie tylko rozrywka, ale także okazja do obserwowania prawdziwych ludzkich emocji i relacji. Program rzuca też światło na życie na polskiej wsi, ale pokazuje ją raczej jako sielankę, wybierając do programu osoby, które są dobrze sytuowane i świetnie sobie w rolnictwie radzą. Dzięki emisji programu wiele par zdołało się odnaleźć i stworzyć szczęśliwe związki, a niektóre z nich zawarły małżeństwa i założyły rodziny​